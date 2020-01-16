Tatar: "Partim adına aday olmak istiyorum"

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi adına aday olmak istediğini ve parti meclisinin bu konuda son sözü Cumartesi günü söyleyeceğini açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, dün akşam Girne’de vatandaşlarla bir araya geldi.

PAŞA

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, toplantının açılışında konuşan UBP Girne İlçe Başkan Vekili Turan Paşa, partinin 36 yıllık geçmişinin zafer ve başarılarla dolu olduğunu belirterek, UBP’nin birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek, kenetlenerek geleceğe yürüdüğünü kaydetti.

Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Paşa, partililer olarak, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ı bu göreve taşımak için destekleyeceklerini ifade etti.

SANER

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de konuşmasında, Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve UBP eski genel başkanlarından Salih Miroğlu’nu anarak, tüm partililere geceye gösterdikleri yoğun katılım için teşekkür etti.

UBP’de 6 ilçe başkanının, 3 ay önce yaptığı toplantıda, Genel başkan ve Başbakan Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı adayı olması için mutabakata vardığını kaydeden Saner, tüzük gereği son sözü parti meclisinin söyleyeceğini ifade etti.

“ 4’lü koalisyon hükümetinde ülkesine hizmet edemeyen, Cumhurbaşkanlığı görevinde ülkeye nasıl hizmet edecektir” diyen Saner, Başbakan Tatar’ın Anavatan Türkiye ile yaptığı üst düzey temasların ardından, 175 milyon Türk Liralık bir kaynağın önünün açıldığını söyledi.

Saner konuşmasının sonunda, tüm partilileri, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’ı, Cumhurbaşkanlığı makamına taşımaları için çok çalışmaya çağırdı.

TATAR

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, UBP’de birlik ve beraberliğin hakim olduğuna vurgu yaparak, KKTC’ye inanan UBP’liler için, KKTC’nin bekası, Kıbrıs Türk halkını refaha kavuşturmak, Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle daha güzel günlere ulaşması amacıyla başarıya odaklanarak çalışmanın bir vatan borcu olduğunu belirtti.

Konuşmasında, topluma önemli hizmetler veren, toplum Lideri Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, eski parti başkanları Mustafa Çağatay ve Salih Miroğlu’nu anarak, UBP’de vefa duygusunun olduğunu dile getiren Tatar, bu mesajı veremeyen kesimler olduğunu söyledi.

Bugün hala, Kıbrıslı Rumlarla Federal ortaklıkta ve Kıbrıslı Türklerin bundan başka alternatifi olmazmış gibi KKTC’nin önünü kesenler olduğunu söyleyen Tatar, UBP’nin Türkiye Cumhuriyetiyle yeni bir siyaset ortaya koyduğunu ve müzakere masasında farklı alternatiflerin de olabileceğinin halkla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

UBP’nin oy oranının son anketlerde yüzde 40’ın üzerinde göründüğünü dile getiren Tatar, tüm partililerden cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkmak ve ardından da UBP’yi tek başına iktidara taşımaları için çok çalışmalarını istedi.

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını dile getiren Tatar, UBP’deki birlik ve beraberliği gören bazı kesimlerde bu adaylığın korku yarattığını ve Türkiye ziyaretlerinin de eleştiri konusu yapıldığını anlattı.

UBP Parti meclisinin adaylık konusunda son sözü cumartesi günü söyleyeceğini dile getiren Tatar, “Ben aday olursam kazanmak için aday olacağım ve ben UBP’nin adayı olacağım. Partime güveniyorum, UBP’li olmaktan şeref duyuyorum, partime ve halkıma güveniyorum” diye konuştu.

Tatar, yıllardır KKTC’nin dört bir yanını adım adım gezerek vatandaşlarla bir araya geldiğini ve halkın içinden çıkan bir kişi olduğunu söyledi.

Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP’nin kazanacağı başarının, partinin uzun yıllar sürecek tek başına iktidarının garantisi olacağını da vurgulayan Tatar, KKTC’yi yaşatmak, halkının daha refah günlere ulaşmasını isteyen kesimlerin nereye mühür vuracağını bildiğini belirtti.

UBP’nin, KKTC’yi kuran, büyük projeleri hayata geçiren ve daha büyük projelere imza atacak kadro ve kapasiteye sahip olan tek parti olduğunu söyleyen Tatar, tüm partililerden çok çalışmalarını istedi.

Konuşmasının ardından UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar’a çiçek takdim edilerek , anı fotoğrafı çekildi.