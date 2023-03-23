Tatar: “Spor ve spor federasyonları KKTC için çok önemli”

Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları kapsamında sekizinci toplantı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, sporun ve spor federasyonlarının KKTC için önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları kapsamında sekizinci toplantı dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında yapılan toplantıya; Atletizm Federasyonu, Badminton Federasyonu, Okçuluk Federasyonu, Bisiklet Federasyonu, Cimnastik Federasyonu, Engelliler Federasyonu, Futbol Federasyonu, Golf Federasyonu, Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, Hentbol Federasyonu, Kempo Federasyonu, Masa Tenisi Federasyonu, Satranç Federasyonu, Su Sporları Federasyonu, Triatlon Federasyonu, Voleybol Federasyonu başkan ve temsilcileri katıldı.

-Tatar: “İsias Otel’e yönelik soruşturma ile yargı sürecini yakından takip ediyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde büyük acılar yaşandığını ifade ederken, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Türkiye ile birlikte olduğunu belirtti ve deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Adıyaman’da İsias Otel’in enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekler'in asla unutulmayacağını, anılarının yaşatılacağını ifade eden Tatar, İsias Otel’e yönelik soruşturma ile yargı sürecini yakından takip ettiğini bir kez daha belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardan beri sporun ve spor faaliyetlerinin içinde olduğunu, spor ve spor federasyonlarının sorunlarını çok iyi bildiğini ve bu sorunların aşılması için her zaman olduğu gibi tüm gayretiyle destek olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sorunların aşılabilmesi için birlikte çalışmanın önemine de dikkati çekerken, KKTC’nin anayasal adıyla gözlemci olduğu Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki etkinliklere katılabilme yönünde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Gerek uluslararası spor etkinliklerine gerekse Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki kurumlara ve spor etkinliklerine katılabilmenin KKTC’nin tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacağını ifade eden Tatar, başarılı sporcuları yakından takip ve takdir ettiğini de sözlerine ekleyerek, bu yöndeki desteğinin devam edeceğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına, gençliğine ve sporuna uygulanan zulüm niteliğindeki haksız ve insanlık dışı ambargoların kaldırılmasına yönelik çalışmalar konusunda spor federasyonları başkanlarının çalışmalarını takdirle izlediğine ve bu konudaki birlik ve beraberliğin gerekliliğine de vurgu yaptı.

Toplantıda söz alan spor federasyonları başkanları toplantıyı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sunarken, “Cumhurbaşkanlığı’nda ilk kez böyle bir toplantı düzenlendiğini ve bunun ülke sporu için tarihi bir olay olduğunu, dışa açılım, yapılması gerekenler ve düşüncelerinin önemsenmesinin spor açısından çok önemli olduğunu” belirtti.

Toplantıda, spor federasyonlarının çeşitli sorunları ve bu sorunların aşılmasına yönelik düşünce ve öneriler de ele alındı.

Söz konusu toplantıya 16 spor federasyonu katılırken, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan toplantıya da geriye kalan 17 spor federasyonu başkan ve temsilcileri davet edilecek.