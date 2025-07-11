Yönetmenliğini Özgür Özberk’in üstlendiği ve çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap eden “Kuki: Oyuncağım Konuştu” adlı çocuk filminin çekimleri Kuzey Kıbrıs’ta yapılıyor. Başrolünde Nisan Aktaş’ın yer aldığı filmde Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy, Derya Alabora ve Özge Özberk gibi isimler rol alıyor. Yapım, fantastik ögeleri ve sıcak hikâyesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Kuki: Oyuncağım Konuştu" filminin çekimleri KKTC'de yapılıyor.

Çocukların yanı sıra yetişkinlere de hitap ettiği belirtilen filme ilişkin düzenlenen basın toplantısına, Türk yönetmen Özgür Özberk ile oyuncular ve yapım ekibi katıldı. "Kuki" karakterinin izleyiciyle buluşacağı proje, Retropro/Özgür Akbaş, Anka Medya ve Özgür Yapımlar imzası taşıyor.

Çocuk oyuncu Nisan Aktaş'ın filmin ana karakteri olarak seyirci karşısına çıktığı yapımda, "Nisan"ın annesini Ceyda Ateş, babasını Buğra Toplusoy, dedesini Selçuk Borak, anneannesini ise Derya Alabora oynadı.

Fantastik rehber karakter "Peri"ye Özge Özberk'in hayat verdiği yapımda, hırsızlar sahnesinde İrfan Kangı "Tilki Hüseyin", Alara Bozbey "Kedi Sevda" karakterleriyle yer alıyor. "Peri"nin yardımcısı "Maya"yı ise Yeşim Sevinç canlandırıyor.

"Kuki"nin bir çocuk filmi olduğunu dile getiren yönetmen Özgür Özberk, şunları kaydetti:

"Çocukların seveceği bir karakter yaratmak öncelikli amacımdı. New York'tan arkadaşım, aynı zamanda Gremlinler'in dizaynını da yapan bir arkadaşım vardı. Onunla konuştuk. 1-2 dizayn yolladı. Ben rengini biraz düzelttim. 'Dişini şöyle mi yapsak, böyle daha mı komik olur?' derken sonuçta benim başrolüm Amerika'dan pakette geldi. Gördüğüm zaman da düşündüğümden çok daha fazla etkilendim. Lobide bir çekim sırasında 4-5 çocuğun, daha hiçbir şey söylemeden 'Aaa Kuki.' demesi kadar benim tüylerimi diken diken eden bir şey olmadı. O yüzden güzel bir yolun başlangıcındayız gibi hissediyorum."