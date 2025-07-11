Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bazı basın organlarında yer alan “Şener Levent hakkında Türkiye’den iade talebi olduğu” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kaynaklar, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği ceza kararının sadece tebliğinin istendiğini, bunun iade talebi anlamına gelmediğini vurguladı.

Gazeteci Şener Levent hakkında Türkiye’den bir iade talebi bulunmadığı bildirildi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “Türkiye’de Şener Levent hakkında yakalama kararı çıkarılarak KKTC’den iadesinin istendiği” gibi bazı gazetelerde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haberleri dezenformasyon olarak niteleyen Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Şener Levent hakkında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın KKTC’den herhangi bir iade talebi bulunmadığını vurguladı.

Söz konusu kaynaklar, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nin Şener Levent hakkında vermiş olduğu ceza kararının tebliğ edilmesinin istendiğini ancak bu kararın iade talebi içermediğini de bildirdi.