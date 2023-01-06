Tatar, yaşamı “Buğday Tanesi” isimli filme konu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşamı “Buğday Tanesi” isimli filme konu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Bayram ve beraberindeki heyetle görüşen Tatar, buradaki konuşmasında, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi öncülüğünde ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD)’nin iş birliğinde bugün Lefkoşa’da gösterime girecek olan filmde anlatılan hayat mücadelesindeki umudun önemine işaret etti.

Bu filmin önemli ve anlamlı mesajlar içerdiğine inandığını kaydeden Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ülkemizde yapılacak olan gösterimini izleyeceğim. Bir mücadele insanı olarak hayat yolunda hiçbir zaman umudunuzu yitirmediniz ve şu anda yaptığınız çalışmalarla milletinize ve insanınıza hizmet etmektesiniz. Herkesin başına farklı acılar veya olaylar gelebilir. Bu, bir engel değildir. Bu engele rağmen engeli aşarak insanlığa ve geleceğe umuda dair önemli ciddi çalışmalar ortaya koyabiliyorsunuz ve umut ışığı oluyorsunuz. KKTC’nin de bu önemli çalışmadan faydalanması ve bu mesajın burada verilmesi her zaman kopmaz bağlarımız olan Türk ulusunun değerlerinin burada da yaşatılması bizleri memnun etmektedir.”

- “Film, engelli farkındalığının sağlanması ve toplumsal bilincin artmasında etki yaratacak”

Cumhurbaşkanı Tatar, engelli farkındalığının sağlanması ve toplumsal bilincin artmasında etki yaratacak söz konusu filmin Lefkoşa’da gösterilmesinin ayrıca Türkiye ile kadim bağların pekişmesi ve her alanda yakınlaşma açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit ile Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in engelli bireylerin yaşamının kolaylaştırılması konusunda pek çok çalışmalar ortaya koyduklarını söyleyen Tatar, ileride engelliler konusunda Türk devletleri dahil farklı ülkelerde yapılacak etkinliklerde Kıbrıs Türk halkının da hak ettiği şekilde yerini alması temennisinde bulundu.

Tatar, Milletvekili Serkan Bayram’ı KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

48 yıllık hayatını konu alan “Buğday Tanesi” isimli filmin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Türkiye’de galasının gerçekleştiğini, bu filmde sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli bireylerin hayata tutunması ve umut ışığı olmasının amaçlandığını anlatan Bayram ise, pek çok ülkede gösteriminin yapılacağı filmin bugün de KKTC’de gösterileceğini söyledi; Cumhurbaşkanı Tatar’ı film gösterimine davet etti.