Tatar: "Yürürlükte olan tedbirlere her vatandaşımız harfiyen uymalı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyada, Covid-19 salgınına karşı alınan tüm önlemler ve tedbirle pandeminin her geçen gün kontrol altına alınmasında ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, 2 vatandaşın hayatlarını kaybetmesinin hepimizi derinden üzdüğü kaydetti ve hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.



Tatar: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugüne dek gösterdiğimiz başarıyı devam ettirebilmek için yürürlükte olan tedbirlere her vatandaşımızın harfiyen uymasının öneminin altını çizer, ulusal aşı programı çerçevesinde aşılanma tamamlanıncaya kadar, aşı olan kişiler dahil vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerinin ülke sağlığı açısından önemli olduğunu hatırlatırım. Sağlık çalışanlarımızın büyük gayretleri ve halkımızın gösterdiği anlayış ve fedakarlıkla bu salgına karşı başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum."