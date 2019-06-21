Tatlısu – Geçitkale Anayolu’nda ölümlü kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:30 sıralarında, Tatlısu – Geçitkale Anayolu 3-4 km’leri arasında, Kamil GENÇ (E-55), yönetimindeki JB 432 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ziya TUNAÇ (E-46) yönetimindeki EK 685 plakalı jeep araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu JB 432 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır şekilde yaralanan Hafız Ali GENÇ (E-78) kaldırdığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Kazada hafif şekilde yaralanan JB 432 plakalı araç sürücüsü Kamil GENÇ Gazimağusa Devlet Hastanesinde, EK 685 plaklı araç sürücüsü Ziya TUNAÇ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman CEPHEOĞLU (E-59) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

