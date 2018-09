TBMM DIŞİLİŞKİLER KOMİSYONU HEYETİ KKTC’DE… ULUÇAY HEYETİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren TBMM Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki milletvekillerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda saat 11.30’da gerçekleştirilen ziyarette Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükenn Uluçay KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasında çok daha yakın koordineli bir iletişim sağlayarak özellikle dış ilişkiler anlamında daha etkin olmak için adımlar atacaklarını kaydetti.

Uluçay, bu adımları atarken TBMM Dışişleri komisyonuyla yakın bir çalışma içerisinde olacaklarını da belirtti.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin AKPA ve Avrupa Parlamentosu’nda lobi faaliyetlerinde bulunan Milletvekilleriyle TBMM Dış İlişkiler komisyonunun daha yakın ilişkiler içerisinde olacağını da ifade etti.

Kıbrıs sorununun kendileri için en önemli sorun olmaya devam ettiğini kaydeden Uluçay, Kıbrıs sorununun hak etmedikleri şekilde olumsuz yansımasını ortadan kaldırmak için yıllardan beridir verdikleri mücadeleye bundan sonra da devam edeceklerini belirtti.

Uluçay, Cumhurbaşkanı Akıncı nezdinden New York’ta yapılacak görüşmelerin de Kıbrıs sorununun sonuç odaklı bir bakış açısıyla görüşme sürecinin başlatılabilmesini sağlamasını umduklarını kaydetti.

Eğer yeni bir müzakere süreci başlayacaksa, bunun mutlaka sonuç odaklı olması gerektiğini vurgulayan Uluçay, “Biz de Kıbrıs adasında gerek ekonomik anlamda gerekse doğal kaynakların ortak kullanılabilmesi, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için mücadelemiz devam edecektir “dedi.

Uluçay, TBMM ile sadece dışişleri bağlamında değil her alanda daha yakın bir ilişki oluşturacaklarını da vurguladı.

BOZKIR

TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, 27. Dönem parlamentosunun ilk ziyaretini KKTC’ye yaptığını kaydetti.

Bunun sadece bir protokol ziyareti olmadığını belirten Bozkır, bu vesile ile TBMM olarak Kıbrıslı Türkler’in haklı davasında şimdiye kadar alınmış bütün kararların bilinciyle güçlü bir şekilde çalışacaklarını ve her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında arkasında olacağını teyit edeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorunuyla ilgili bütün beklentilerinin ikinci plana atılamayacağını ifade eden Bozkır, Kıbrıs’ın kendileri için her zaman birinci öncelik olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs’ta atılan her kalp atışını, nefes atışını biz Türkiye’den duyuyoruz. Sizin de aynı davranış içerisinde olduğunuzu biliyoruz” diyen Bozkır, BM Genel Kurul toplantısı öncesinde orada nasıl bir strateji izlenebileceği, oradaki görüşmelerde nasıl bir tutum takınılabileceği konularında görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Crans Montana sürecinden sonra Rumlar’ın gerçek niyetinin ortaya çıktığını belirten Bozkır, “Bütün amaçları görüşmeler vasıtasıyla zaman kazanmak, elde ettikleri konumu güçlendirmek ve esas niyetlerinin Kıbrıslı Türkler’i kurmuş oldukları sahte devletin bir azınlığı olarak görmek” diye konuştu.

Ucu olmayan sonuç alınması mümkün görülmeyen süreçlerin artık yararı olmayacağını düşündüklerini ve BM Genel Sekreteri’nin de aynı görüşte olduğunun görmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Bozkır, doğal kaynakların da bütün adaya ait olması gerektiğini kaydetti.

Bozkır ekim ayında meclis açıldıktan sonra Başbakan Tufan Erhürman ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ağırlamak istediklerini ve Kıbrıs sorunuyla ilgili kamuoyu ve komisyonla görüşlerini paylaşmalarının böylelikle mümkün olacağını kaydetti.

Bozkır, AKPA ve Avrupa Parlamentosuna katılan heyetlerle de gidiş ya da dönüşlerinde Ankara’da bir araya gelmeyi kararlaştırdıklarını da ifade etti ve bu vesileyle ortak hareket tavırlarını birlikte belirleyecekleri söyledi.