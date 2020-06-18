TDP, araştırma talep etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Türkiye’den ülkeye gelen 13 kişilik ekibin 12 Haziran tarihinde ülkeye özel izinle sokulması ve sonrasında yaşanan gelişmelerle” ilgili Yüksek Yönetim Denetçisi’nden (Ombudsman) araştırma talep etti.

TDP’den verilen bilgiye göre, konuyla ilgili başvuru dilekçesi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal ve MYK üyesi Safiye Özaltıner tarafından Ombudsman Emine Dizdarlı’ya iletildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Pandemi süreci içerisinde 12 Haziran tarihinde charter uçuşlar dışında seferlerin düzenlenmediği Ercan Havaalanı’na, içinde 13 kişinin olduğu özel bir uçağın geldiğini ve söz konusu kişilerin “özel izinle” ülkeye sokulduğunu kaydetti.

“Üstelik girişlerle ilgili Bakanlar Kurulu kararı olmadığının” Başbakan ve Başbakan Yardımcısı tarafından açıklandığını söyleyen Özyiğit, söz konusu kişilerin 14 gün karantina sürecine tabii tutulmadıklarını, bu kişilere test yapılmadığını, Sağlık Bakanlığına bağlı bir ekip tarafından takiplerinin de gerçekleştirilmediğini savundu.

Özyiğit, dolayısıyla hangi bölgelere ne koşulda ziyaret yaptıklarının bilinmediğini ifade ederek, toplum sağlığının ciddi bir riske atıldığını kaydetti.

Özyiğit ayrıca 15 Haziran Pazartesi günkü Meclis toplantısında Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Ercan Havalimanı’nın kapalı olmasından dolayı görevlendirilmiş gümrük memuru olmaması nedeniyle söz konusu kişilerin gümrük kontrolüne tabii tutulmadan adaya giriş-çıkış yaptıklarını açıkladığını kaydetti.

Tüm bunların yanısıra Turizm ve Çevre Bakanı’nın, Lapta Belediyesi’ne bağlı Marina Projesi ihale süreci devam ederken, ihaleye teklif veren ve ikinci sırada bulunan ekibin adaya girişine aracı olduğunu düzenlediği basın toplantısı ile beyan ettiğini anımsatan Özyiğit, tüm konuların alınan-alınmayan kararların ve girişimlerin yürürlükteki mevzuata uygunluklarının denetlenmesi, soruşturulması için Ombudsmana dilekçe sunduklarını ifade etti.

Özyiğit, “İçerisinde bin bir bilinmezlik ve soru işareti içeren, toplum sağlığını riske atan bu olayın halk adına takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” dedi.