TDP'den "depremlerde hayatını kaybeden tüm Kıbrıslıtürkler için girişim yapılsın" çağrısına destek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı’nın hükümete “Sadece İsias Otel’de değil, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybeden tüm Kıbrıslıtürkler için girişimde bulunun” çağrısına destek vererek, bunun başta hükümet edenler olmak üzere herkesin görevi olduğunu vurguladı.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, İsias Otel enkazında kalarak hayatlarını kaybeden “Melekler Takımı”ndaki Kıbrıslı Türk çocukların, öğretmen ve velilerin başta Mağusa olmak üzere tüm Kıbrıs’ı acıya boğduğunu, bunun için başlatılan hukuki mücadele ve Twitter’da her akşam Türkiye gündemini oluşturma çabasının Kıbrıslı Türklere yakışan bir tavır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Türkay Fotalı’nın çağrısının yerinde olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız için başlatılan hukuki mücadele asla sekteye uğratılmadan, Türkiye’deki depremlerde kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımız için mücadele vermek, başka hükümet edenler olmak üzere hepimizin görevidir” denildi.