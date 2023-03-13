TDP'den "depremlerde hayatını kaybeden tüm Kıbrıslıtürkler için girişim yapılsın" çağrısına destek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı’nın hükümete “Sadece İsias Otel’de değil, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybeden tüm Kıbrıslıtürkler için girişimde bulunun” çağrısına destek vererek, bunun başta hükümet edenler olmak üzere herkesin görevi olduğunu vurguladı.
Açıklamada, “Türkay Fotalı’nın çağrısının yerinde olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımız için başlatılan hukuki mücadele asla sekteye uğratılmadan, Türkiye’deki depremlerde kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımız için mücadele vermek, başka hükümet edenler olmak üzere hepimizin görevidir” denildi.