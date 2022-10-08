TDP ve Famagusta For Cyprus’tan ortak açıklama....

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Famagusta For Cyprus, 1. derece askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçlamasıyla Askeri Mahkeme’de yargılanan Andreas Soudjis’in serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

İki dilde yapılan ortak açıklamada, Soudjis'in “kindar” şekilde tutuklandığı, Kıbrıslı Rum ve Türk toplumlarının barış içinde ve bir arada yaşamasını istemeyenlerin iki taraftaki barış yanlılarını korkutmak için her yolu denediği savunuldu.

Kıbrıs’ta ortak bir gelecek, vatan ve barış için çalışmaya devam edileceği ifade eden Toplumcu Demokrasi Partisi ve Famagusta For Cyprus’un ortak açıklamasında, “Bizler, Andreas'a ve onun adına tüm Kıbrıslılara Kıbrıs sorununun çözümü için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğimizin garantisini veriyoruz” denildi.