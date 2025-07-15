Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), 15 Temmuz’u “milat” olarak niteledi ve 15 Temmuz'da Türkiye’nin teslim olmayacağının, teslim alınamayacağının ilan edildiğini vurguladı.

KIB-TES’ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada 15 Temmuz’un büyük bir işgal girişimine karşı aziz ve asil milletin seferber olduğu direnişin adı olduğu belirtilerek, “Darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz direniş destanını selamlıyoruz.” denildi.

15 Temmuz günü sokakların, meydanların, havalimanlarının ve şehirlerin birer direniş cephesine dönüştüğü kaydedilen açıklamada; şehitler anıldı, gazilere şükranlar sunuldu.