TED Kuzey Kıbrıs öğrencileri Meclis'te

TED Kuzey Kıbrıs Koleji İlköğretim öğrencileri, Müdür Muavini Mehmet Hacı Elmas ve öğretmenleri eşliğinde Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre Müdür Muavini ve öğretmenlere Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın portrelerini hediye etti.

Zorlu Töre öğrencilere Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracak” sözünü hatırlattı .