Temel Düzey Psikolojik Bakım Kursu tamamlandı

Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği işbirliği ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi’nde görev yapan hemşirelere yönelik Temel Düzey Psikolojik Bakım Kursu geçtiğimiz hafta tamamlandı.

Kursu tamamlayan hemşirelere sertifikaları Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından verildi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, sertifika töreninde Hacettepe Üniversitesi’nden gelerek eğitim veren Dr. Songül Kamışlı’ya plaket takdim eden Bakan Pilli, Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği’ne de teşekkür ederek bakanlığın sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerine önem verdiğini, kursun sonunda hemşirelerin mutluluğunu gözlemlediğini, sadece onkoloji değil kursların genelde yapılması için adım atıldığını yineledi.

2 gün süren, Hacettepe Üniversitesi Prevantif Onkoloji ABD Psikososyal Destek Birimi’nden Dr. Songül Kamışlı’nın yer aldığı eğitim kursunda şu başlıklar yer aldı: “Kendini tanıma, onkolojide çalışmanın güçlükleri ile baş etme, teröpik iletişim becerileri, empati, şefkat yorgunluğu, kanser hastalarının gösterdiği psikososyal tepiler, inkar, öfke, suçlama, suçlanma, kanser Hastasının psikososyal gereksinimlerini anlama tanımlama, kanser hastasının psikososyal sorunlarını tanılama ve ele alma kayıp ve yas...”