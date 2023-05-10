TIP-İŞ FEMS’e katıldı

Kıbrıs Türk hekimler sendikası (TIP-İŞ) ülkedeki kamu hekimlerini temsilen, İspanya’nın Mallorca adasındaki Palma şehrinde 4-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen FEMS (Avrupa Maaşlı Hekimler Federasyonu) genel kuruluna katıldı.

Genel Kurul’a Avusturya, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Çekya, Hollanda, Portekiz, İspanya, Romanya, Slovenya, Bulgaristan, Polonya gibi Avrupa’nın 12 ülkesinden 20’den fazla hekim örgütünün temsilcileri yanında; Avrupa Sağlık Örgütleri Organizasyonu CEOM, Avrupalı Hekimler Daimî Komitesi CPME, Avrupa Genç Hekimler Birliği EJD, UEMO gibi hekim örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, TIP-İŞ’i Dr. Şükrü Onbaşı, Dr. Elşen Mülazimoğlu ve Dr. Enver Kneebone temsil etti.

TIP-İŞ Eylül 2021’de Hırvatistan’da gerçekleştirilen genel kurulda, önceki aday üyelik sürecini başarı ile tamamlayarak, üye ülkeler tarafından yapılan oylama sonucunda FEMS asli üyesi olmaya hak kazanmıştı.

Genel kurul boyunca sunulan ülke raporları ve çalışmalar ışığında, ülkelerdeki genel durum, sorunlar ve geliştirilebilecek yönler tartışıldı. Ülkeler arasındaki benzerlikler, farklılıklar ortaya konularak sonraki toplantılarda yapılacak çalışmalar planlandı.