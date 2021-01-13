Tohumluk patates bağışı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği öncülüğünde ve Toprak Ürünleri Kurumu iş birliğinde ‘’Geleceğimize Umut Ekelim” sloganıyla Güzelyurt Meslek Lisesi tarım bölümü öğrencilerine eğitim alanlarında kullanabilmeleri için tohumluk patates bağışlandı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Birlik Genel Başkanı Hüseyin Ç. Kelle, öğrencilere bağış yapmanın meziyet olmadığını, amaçlarının tarıma gönül veren, gönül verecek olan ve aynı zamanda tarım bölümü öğrencilerini motive etmek olduğunu söyledi.

Kelle, “Geleceğe Umut Ekelim” sloganıyla, öğrencilerin geleceğe emin adımlarla yürümelerine küçük bir katkı sağlamak istediklerini ifade ederek, çocuklardan miras aldıkları topraklara sahip çıkmanın yolunun ancak bu ve buna benzer çalışmalardan geçtiğini kaydetti.