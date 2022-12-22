Törehan: “Bölgemizdeki işletmelerin kazançları artacak”

UBP’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, işletme dostu projeler ile bölgedeki işletmelerin kazançlarının artırılmasının sağlanacağını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi’nin Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkan adayı Ebru Törehan, köy ziyaretlerinde bölgenin kalkınmasını sağlayacak projelerini paylaşmaya devam ediyor.

Törehan, hizmet verilen bölgeye değer katacak ve tüm kesimlerin kazançlarını artıracak “İşletme dostu projeler” hazırladıklarını söyledi.

“Bu proje sayesinde bölgemizde bulunan tüm işletmelerin kazançlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapacağız” diyen Törehan, yerel yönetim olarak köylünün kooperatifleşme ve kümelenme faaliyetlerini destekleyeceklerini ifade etti.

Küçük işletmelerin desteklenmesine ve endüstrileşmesine katkı sağlayacaklarını dile getiren Törehan, “Bölgemizde üretilen ürünlerin marka değerlerinin yükselmesine yönelik yapacağımız çalışmalarla işletmelerimizin ülke genelindeki bilinilirliği artıracak ve yerel ekonomimize önemli katkılar sağlayacağız” dedi.

Bölgesel kalkınma için bu tip projelerin önemine değinen Törehan, yerel işletmelerin güçlenmesiyle istihdam alanının artırılacağını ve bölgedeki işsizliğin giderek azalacağına dikkat çekti.

Hizmet etmek için yola çıktığını vurgulayan Törehan, 26 Aralık itibarıyla büyük bir heyecan ile göreve başlayacağını ve projeleri hayata geçireceğini sözlerine ekledi.