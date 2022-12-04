Törehan: “Uluslararası standartlarda drag pisti yapacağız”

UBP’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkan adayı Ebru Törehan, Akıncılar’da uluslararası standartlara sahip bir drag pistini yapacaklarını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkan adayı Ebru Törehan bölgenin ekonomik kalkınmasının öncelikli hedefleri olduğuna dikkat çekti.

Törehan ülkemizde motor yarışlarının her geçen gün geliştiğini ve bu potansiyelin kullanılması gerektiğini kaydetti.

Ebru Törehan, Akıncılar bölgesinde yer alan drag yarışlarının bu potansiyelin kullanılması noktasında önemli olduğunun altını çizerek, “Akıncılar’da drag yarışları düzenliyor. Çok büyük ilgi görüyor bu etkinlik. Ama bunun için yolun kapanması gerekiyor. Biz göreve geldiğimizde bu ilgi çeken etkinliğe sahip çıkıp, uluslararası standartlara sahip bir drag pistinin oluşturulması için çalışma yapacağız” dedi.

Törehan, pistin yapımıyla buranın bir çok farklı yarışa ev sahipliği yapabileceğine vurgu yaparak, bunun bölgede turizmi de gelişeceğini söyledi.

Bölge halkının sürekli etkinlik yapılan bu noktada standlar açarak para kazabilmesine olanak sağlayacaklarını ifade eden Törehan, bölgedeki işsizliğe de bir alternatif yaratılmış olacağını sözlerine ekledi.