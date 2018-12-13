Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

CTP Milletvekili Fikri Toros, dış temsilciliklerin iyi çalıştığını söyledi.

Ticaret Odası başkanlığı döneminde temsilciliklerle koordineli çalışmalar yaptıklarını anlatan Toros, yaptıkları lobi faaliyetleri ile Kıbrıs Türk toplumunun sesi olduklarını, Brüksel temsilciliği ile çok yakın çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs çözüm sürecine bağlı olarak da gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getiren Toros, Brüksel temsilciliğinin bütçesinin yeterli olmadığını kaydetti.

Şu andaki hükümet döneminde temsilciliklerin artmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Toros, yurt dışı temsilciliklerin artması ve güçlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısının önemine vurgu yaptı.

Dün ve bugün yapılan konuşmalarda hükümet mensubu partilerin Kıbrıs konusunda hiçbir şey yapmadığı, sadece muhalefetteki partilerin uğraştığı yönünde bir algı yaratıldığını söyleyen Toros, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kıbrıs konusundaki görüşmelerin zemininin ancak Birleşmiş Milletler onayıyla değiştirilebileceğini de kaydeden Toros, BM parametrelerine bağlı federal bir çözümün halen daha kabul gördüğünü ifade etti.