Turizm Bakanı Üstel: "3 kişinin tedavileri tamamlanıp, taburcu edildi"

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, hükümetin korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler ve özellikle karantina altındaki gerek Alman turistlerin durumu gerekse de KKTC vatandaşlarının karantina şartları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Üstel açıklamasında, “Küresel salgın haline gelen ve dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden Korona virüs salgını ile ilgili olarak, hükümetimiz agresif ve radikal tedbirler almış, Bakanlar Kurulumuzca alınan bu tedbirler her an değerlendirip, gerektiği zaman daha ileri tedbirleri alma kararlılığındadır.

Hükümet olarak almış olduğumuz ve sadece toplum sağlığını gözeten tedbirler, Dünya Sağlık Örgütünce alınması elzem tedbirler kapsamında yer almaktadır. Ancak aldığımız bu tedbirlerin olumlu sonuçlar doğurabilmesi için, halkımızın bu alınan tedbirlere uygun hareket etmesi zorunluluğu bir gerçektir.

Bu bağlamda, halkımızın panik yapmadan, alınan tedbirlere güvenerek, uygun hareket etmesi çok önemlidir.

Hükümetimiz bir bütün halinde, başta Sağlık Bakanlımız Ali Pilli’nin bilgilendirmeleriyle, gelişmeleri sürekli olarak takip etmekte, alınması gereken yeni tedbirleri sürekli bir biçimde görüşmekte ve tüm bu tedbirleri sadece ve sadece toplum sağlığı gözeterek alınmakta olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Hükümetimizin almış olduğu etkili ve radikal tedbirler arasında yer alan, KKTC vatandaşları dışındaki ülke vatandaşlarının, KKTC’ye girişinin yasaklanmış olması.

Ülkeye gelen KKTC vatandaşlarının da 14 günlük gözetim altında tutulması tedbiri de büyük bir titizlik ve standartlara uygun bir şekilde uygulandığını belirtmek isterim.