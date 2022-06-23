Türkiye Belediyeler Birliği heyeti, Özçınar’ı ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığındaki heyet, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Özçınar’a, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de eşlik etti.

-Özçınar

Özçınar, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, iş birliklerinin önemine işaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği ile K. T. Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol neticesinde belediyeler arasında yürütülen proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özçınar, güzel işlere imza atıldığını kaydetti.

-Şahin

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, yürütülen işbirliklerinin önemine değindi.

Şahin konuşmasında ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan yangından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise yaptığı konuşmada, iki birlik arasında ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğuna dikkat çekerek, proje bazlı çalışmanın önemine değindi.

Lefkoşa, Selimiye Meydanı’nda yer alan tarihi Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği binasında gerçekleşen görüşme sonrası Özçınar, Fatma Şahin başkanlığındaki heyete binayı gezdirerek, bilgi verdi.