"Türkiye’den su getiren borulardaki sorunlar hala çözülmedi"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı güncel konuşmalarla devam ediyor.

Genel Kurulda söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, tarım konusunda güncel konuşma yaptı.

Ekonomik sorunların sık sık gündeme geldiğini, bugün yine Meclis önünde ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir eylem gerçekleştirildiğini dile getiren Angolemli, eczacılarla ilgili yasaların bir an önce geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Tarımın önemine dikkat çeken Angolemli, tarım planları yapılırken nüfusu bilmek gerektiğini ifade etti.

Türkiye’den su getiren borulardaki sorunların hala çözülmediğini anlatan Angolemli, bu sıkıntının bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kaçak et konusunda caydırıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Angolemli, kaçak eti önlemek için ithal et getirilmesi yönteminin doğru olmadığını kaydetti.

Üretim girdilerinin ucuzlatılmasının rekabet edebilirlik açısından gerekli olduğunu anlatan Angolemli, tarımsal üretimin teşviki için yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

Çiftçinin fakirlik kağıdı alarak hastaneye gidecek duruma düşürülmemesi gerektiğini kaydeden Angolemli, çiftçilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Gıda güvenliği konusunda sıkı denetime ihtiyaç olduğunu kaydeden Angolemli, veterinerin araziye inmesinin önemine değindi.

Angolemli, denetimlerin sektörün önünün açılması açısından da önemli olduğunu belirtti.