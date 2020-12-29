TV yayınlarındaki arızanın giderilmesi için çalışma yapılıyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, Türksat uydu merkezine uydu aracılığı ile gönderilen yayınlarda meydana gelen arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve en kısa zamanda tamamlanacağını açıkladı.

Özkurt, televizyon uydu yayınlarındaki arızayla ilgili açıklamasında, 24 Aralık Perşembe akşamı Lefkoşa Transmisyon Merkezi’nde meydana gelen elektrik enerji arızasına bağlı olarak, saat 22.30’da Ankara Gölbaşı’ndaki Türksat uydu merkezine uydu aracılığı ile gönderilen yayınlarda aksamalar meydana geldiğini kaydetti.

O anda tamir çalışmalarına başlandığını ve sinyallerin uydu merkezine internet üzerinden gönderilmeye başlandığını belirten Özkurt, uplink arızasının giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İnternet üzerinden gönderilen KKTC paketi yayınlarında, birtakım gecikmeler, mozaiklenmeler, senkron bozuklukları gibi hatalar oluşabildiği bilgisi veren BRTK Müdürü Meryem Özkurt, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasına çalıştıklarını ifade etti.