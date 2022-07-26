UBP Genel Sekreter yardımcılıklarına atama

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter yardımcılıklarına; İsmail Kofalı, Hakan Denizalp, Ali Kandulu ve Salahi Serakıncı atandı.

UBP’den verilen bilgiye göre, milletvekilliği seçimlerinden sonra oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu ile bir süredir boş olan Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu tarafından atandı.

UBP’ de Genel Sekreter Yardımcılarının görev dağılımı şu şekilde:

“1.Ekonomi ve İlgili Sektörler, 2.Örgütlenme, 3. Kadın, Gençlik ve Çocuk Politikaları, 4. İdari ve Sosyal İşlerden Sorumlu"