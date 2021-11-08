Ufuk Soğur'un acı günü

Ufuk Soğur'un acı günü
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Eski Kıbrıs Genç Tv çalışanımız, KKTC televizyonlarının Doktor olarak tanıdığı son olarak Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Özel Kalem Müdürlüğü’nü de üstlenen Ufuk Soğur’un babası Eczacı Şerif Soğur dün gece Sakarya’da hayatını kaybetti.

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Bir süredir yoğun bakım servisinde Covid-19 nedeniyle tedavi gören ecz.Şerif Soğur, dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Merhum Şerif Soğur’un cenazesi, yarın 09 Kasım 2021 Salı günü öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sapanca / Kırkpınar mezarlığında defnedilecek.

Kıbrıs Genç Tv ailesi olarak Merhum Eczacı  Şerif Soğur’a Allahtan Rahmet, Sevgili  Ufuk Soğur’a ve tüm ailesine,sevenlerine Baş Sağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021, 10:10
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