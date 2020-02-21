Uluçay'dan Vakıflar İdaresi'ne ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof.Dr.İbrahim Benter tarafından karşılanan Uluçay, Vakıfların çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret ile ilgili konuşan Prof.Dr.Benter, Başkan Uluçay ile geçmiş dönemde bazı projelerde çalıştıklarını anımsatarak bundan sonraki dönemde de özellikle sosyal sorumluluk projelerinde birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında Vakıflar’ın ülkenin en kurumsal ve köklü kurumlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Uluçay, ziyaret vesilesiyle Meclis ile yapılabilecek projeler ve genel olarak Vakıflar’ın çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Ortaya konulan çalışmalardan dolayı Prof.Dr.Benter’e teşekkür eden Uluçay, bundan sonraki süreçte de aynı başarılı çalışmaların devam edeceğine olan inancını dile getirdi.