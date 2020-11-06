Unutulmadı...Eski Milletvekillerinden Mertekçi, ölümünün 3. yılında anıldı

Eski milletvekili, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Mertekçi,ölümünün 3. yıldönümünde anıldı.Eski Milletvekili, Yalova Spor Kulübünün eski Başkanı 4 Kasım 2017’de yaşamını yitirdi.Sevenleri ve ailesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla Mertekçiyi andı…

Eski milletvekillerinden, Yalova sevdalısı, Yalova Spor Kulübü Başkanlığı yapmış, ülkemiz için çok büyük bir değerdi o… Tahsin Mertekçi… Ülkemizin en büyük sorunu trafiğe dikkat çekmek amacıyla Yeşilırmak’tan Karpaz’a yürüyen Mertekçi, 4 Kasım 2017’de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi…