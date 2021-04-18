Üstel: "Covid-19 genel durumuna göre daha geniş açılımlar hedefliyoruz"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, mayıs ayı içerisinde Covid-19 genel durumuna göre daha geniş açılımlar hedeflediklerini bildirdi.

Üstel, elektronik bileklik uygulamasının başlamasından bu yana herhangi bir kural ihlali yaşanmadığını belirterek, bugüne kadar toplam 659 kişinin bileklik uygulamasına dahil olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Karantina Takip Sistemi” ve “Covıd-19 Aşı Uygulaması” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Üstel, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşıları hakkında sıkça sorulan sorular listesi oluşturarak, en çok merak edilen konu başlıkları hakkında bilgiler hazırladığını belirtti.

Üstel, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ev karantinasına onay verilen ve izin belgesi olan kişilerin elektronik bileklik uygulama kapsamında “Karantina Takip Sistemi”ne dahil olduğunu hatırlattı.

“TOPLAM 659 KİŞİ BİLEKLİK UYGULAMASINA DAHİL OLDU”

Bugüne kadar toplam 659 kişinin bileklik uygulamasına dahil olduğunu ifade eden Üstel, “5 kişinin takibi; 1 kişinin pozitifleşmesi, 1 kişinin adadan ayrılması, 3 kişinin ise pilot olması nedeniyle sonlandırılmıştır” dedi.

Bileklik uygulamasının başlamasından bu yana herhangi bir kural ihlali yaşanmadığını, ancak ihlal edilmesi durumunda yasal işlem başlatılarak para cezası dahil cezai işlemeler uygulanacağını ifade eden Üstel, bu kapsamdaki 70 yaş üstü yaşlılar, 12 yaş altı çocuklar, gebelik ve kronik hastalığı olan kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden önce Sağlık Bakanlığı'ndan izin belgesini alıp “Güvende Kal” isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ödeme işlemlerinin tamamlanması gerektiğine işaret etti.

Üstel, özellikle kronik hastalığı olan kişilerin doktor raporları ile başvuruda bulunmaları gerektiğini de dile getirdi. Üstel, yaşanan yoğunluk nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ev karantinası müracaatını KKTC'ye dönüş seyahati tarihinden 1 hafta önce Sağlık Bakanlığı'na gelerek veya “evkarantinasi@saglik.gov.ct.tr” adresine mail göndererek yapmak gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler dışında olanların ev karantinası uygulamasına tabi olmadıklarını vurgulayan Üstel, mayıs ayı içerisinde ise Covid-19 genel durumuna göre daha geniş açılımlar hedeflediğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'nın “Covid-19 aşıları hakkında sıkça sorulan sorular listesi” oluşturduğunu belirten Üstel, en çok merak edilen konu başlıkları hakkında soru ve cevaplar hazırlandığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde de paylaşılacak listeyi açıkladı:

SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

“1-Bana verilen aşı markasını istediğim markayla değiştirebilir miyim?

Randevusuna aşı markasını istemediği için gitmeyen kişilere yeni aşı geldiği zaman yeniden randevu verilebilecektir. Ama bunun için bekleme süresi belli değildir.

2-Randevusunu kaçıran gidemeyen kişiler ne yapabilir?

Hastalık veya herhangi bir nedenle randevu gününde gidemeyen kişiler çağrı merkezini arayıp randevu tarihlerini uygun güne çekebilirler.

3-Ciddi kronik hastalığı olan hastalar ne şekilde aşılanacak?

55 yaş ve üzerinde olup ciddi kronik hastalığı olan kişilerin aşıbilgisistemi.com adresine yaptıkları başvuruları doğrultusunda aşılamaları devam etmektedir. 55 yaşından küçük olup ciddi kronik hastalığı olan kişiler ise tamamlandıktan sonra aşı olabilerceklerdir. Aşı bilgi sistemi üzerinden yapmış oldukları randevu talepleri doğrultusunda Aşı randevuları sms olarak bildirilecektir.Kronik hastalığı olan bireylerin ayrıca sağlık bakanlığına gelip belge getirmelerine gerek yoktur.

4-Covid-19 hastalığını geçirmiş kişler aşı olmalı mıdır?

Sağlık çalışanları hastalığı geçirmelerinin üzerinden bir ay, diğer kişiler 3 -6 ay geçtikten sonra randevu için aşı bilgi sisteminden aşı randevu talebi yapabilirler.



5-Eşimle aynı anda aşı olmak istiyorum olabilir miyim ?Her bireye yaş kriterine ve ağır kronik hastalığına göre başvurusu doğrultusunda randevu verilecektir. Eş durumundan randevu talebi mümkün değildir.6-65 yaş ve üzerinde olan vatandaş olmayan ve oturma izni de olmayan kişiler aşı olabilir mi?Bu kişiler yüksek risk gurubunda olduklarından üç aydan uzun bir süreden beri burada kalmışlar ise ve ülkelerine dönemiyorlar ise aşıbilgisistemi.com üzerinden aşı olmak için başvurabilirler.7- Yurtdışına gideceğim acilen aşı olabilir miyim?Aşılamalar yaş kriterine göre yapılmaktadır.8-Birinci aşımı yurtdışında oldum ikinci aşımı burada olabilir miyim?Kişi aşı kartını ibraz etmek ve ikinci aşı tarihinde burada olmasını gerektiren zorunlu bir durumu olması halinde 2.doz aşısını burada yaptırmak için Covid aşı danışma merkezinden randevu kaydı yaptırabilir(05469901313)9-Kronik hastalıklarım nedeni ile aşı olmam sakıncalı mıdır?Doktorunuz aşı olmanızda sakınca olmadığını belirtmişse aşı randevusu için başvurabilirsiniz.10-Aşı olmak mecburi midir olmazsam ne olur?Aşı olmak mecburi değildir ama hastalığın toplumda yayılımını durdurabilmek için aşı sırası gelen kişilerin aşı olmaları önemlidir.11-Aşı programında kullanılan aşılar güvenli midir?Aşıların güvenliğini ve kalitesini sağlamak, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en yüksek önceliklerinden biridir. DSÖ, aşıların kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için küresel normların ve standartların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak için ulusal makamlarla yakın bir şekilde çalışır.COVID aşıları geliştirme süreci, en yüksek standartları korurken hızlı bir şekilde izlenir: COVID-19 aşısılarının güvenli ve etkili oldukları kanıtlanana kadar ülkeler kullanım izni vermemektedir.COVID-19 aşılarının güvenli olmasını sağlamaya yardımcı olacak birçok katı koruma önlemi vardır. Tüm aşılar gibi, COVID-19 aşıları da on binlerce insanı içeren büyük (faz III) denemeler de dahil olmak üzere titiz, çok aşamalı bir test sürecinden geçiyor. COVID-19 için yüksek risk taşıyan bazı grupları içeren bu denemeler (hamile ve emziren kadınlar gibi belirli gruplar aşı denemelerine dahil edilmemiştir), herhangi bir yaygın yan etkiyi veya diğer güvenlik endişelerini belirlemek için özel olarak tasarlanmıştır.Klinik bir araştırma, bir COVID-19 aşısının güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğinde, DSÖ bir aşı ürününü değerlendirmeden önce, ön yeterlilik için aşının üretildiği ülkede düzenleyici inceleme ve onay dahil olmak üzere etkinlik ve güvenlik kanıtlarının bir dizi bağımsız incelemesini yapar. Bu sürecin bir kısmı, Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi tarafından yapılan tüm güvenlik kanıtlarının gözden geçirilmesini de içerir.DSÖ tarafından toplanan bir dış uzman ekibi , klinik araştırmalardan elde edilen sonuçları, hastalık, etkilenen yaş grupları, hastalık için risk faktörleri ve diğer bilgilerle ilgili kanıtları birlikte analiz eder. Bu ekip aşıların kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğinibelirler.Ülkelerdeki yetkililer, aşıların ulusal kullanım için onaylanıp onaylanmayacağına karar verir ve aşıların kendi ülkelerinde DSÖ tavsiyelerine göre nasıl kullanılacağına ilişkin politikalar geliştirirler .Bir COVID-19 aşısı uygulamaya konulduktan sonra, DSÖ, herhangi bir güvenlik endişesini sürekli olarak izlemek için aşı üreticileri, her ülkedeki sağlık yetkilileri ve diğer ortaklarla birlikte çalışmayı destekler.Bu anlamda bildirimi yapılan aşı sonrası istenmeyen etkiler titizlikle değerlendirilir ve aşının durdurulmasını gerektirecek bir yan etki saptanması durumunda durdurulur.”