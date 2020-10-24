Vakalarla ilgili detaylar açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

24 Ekim itibarıyla Covid-19 genel durumu şöyle;

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820; saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9; Ülke dışından gelen vakalar 3; Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 2; Yerel vakalar 4; İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı 2 ; Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı 0; Yapılan Toplam Test Sayısı 210.497; Toplam Vaka Sayısı 894; İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 816; Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 73; Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 24;Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 49; Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 5; Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok"