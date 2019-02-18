“Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı” onayladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı”nı oyçokluğu ile onayladı.

Genel Kurulda söz alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, komitede bu yasa tasarısına, ürün özellikleri etiketinin “Türkçe veya İngilizce” dilinde olması gerektiği yazdığı ancak “Türkçe ve İngilizce” olması gerektiği için hayır oyu verdiğini söyleyerek, bu konuda değişiklik istediğini söyledi.

Hasipoğlu, herkesin İngilizce bilemeyeceği gerekçesiyle bilgilendirme eksikliği yaşanmaması amacıyla bunu talep ettiğini kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasasının yolculuğunun çok uzun olduğunu, dolayısıyla bunun makul ve uygun talep olsa da süreyi yine uzatacağını ifade ederek, önemli olanın yasanın geçmesi, sürenin daha fazla uzamaması olduğunu söyledi. Bu konunun sıkıntı yaratmayacağına inanç belirtti.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 15:08