Yangın ile ilgili açıklamalar

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşanan yangınla ilgili mesaj yayımlayarak, ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili birlikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin en donanımlı kamusal sağlık birimi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde sabahın erken saatlerinde çıkan yangın ve ardından gelen kaybedilen canlar olduğu haberleri ile ilgili çok üzgünüz.

Tüm ada halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletirken kaybedilen vatandaşlarımız için baş sağlığı dileriz.

Böyle bir felaketin bir kez daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması gerekliliği elzemken, bizler Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği olarak zor zamanlar yaşadığımız bugünlerde elimizden gelen tüm yardımı yapmaya hazır olduğumuzu da bildiririz.”

ÖZYİĞİT

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah meydana gelen yangın nedeniyle yaşanan sevk sırasında iki kişinin yaşamını yitirmesi, birçok hastanın yaşadığı mağduriyet ve hastanede oluşan zararlar nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

TDP Başkanı Özyiğit, bu sabah Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın ile birlikte yangının yaşandığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Özyiğit, çıkış nedeni henüz netlik kazanmayan yangın nedeniyle yapılan sevk sırasında 2 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, çok sayıda hastanın ise mağduriyet yaşadığını belirtti. Özyiğit, yaşamını yitiren kişilere Allah’tan rahmet, yararlılara acil şifalar diledi.

Yaşanan olayla birlikte hastanenin tamamen boşaltıldığını belirten Özyiğit, yangının çıkmasıyla birlikte yangının söndürülmesi ve hastaların kurtarılması için çok yoğun bir uğraş veren başta doktor, hemşire ve hastane çalışanları olmak üzere belediye, sivil savunma, polis ve askeri personele teşekkür etti. Özyiğit, bu uğraşlar olmasaydı felaketin boyutunun çok daha büyük olabileceğine dikkat çekti.

“Diğer yandan yangınla birlikte bu tür olaylara karşı hazırlıksız ve kriz yönetmekte başarısız olunduğunun açık ve net olarak ortaya çıktığını” kaydeden Özyiğit, bu acı olaydan ders çıkararak gerekli adımların ivedi olarak atılmasının önemine vurgu yaptı.

Oluşturulan kriz masasının önceliğinin sağlık sisteminin en az hasarla yoluna nasıl devam edeceğinin planlanması yönünde olması gerektiğini belirten Özyiğit, “Hasarların bir an önce giderilerek ülkenin en büyük sağlık kurumu olan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden şifa dağıtır duruma gelmesi en büyük temennimizdir” dedi.

TÜRKİYE’YE BAŞSAĞLIĞI…

Açıklamasında ayrıca Suriye-İdlip’te dün gece 33 askerin şehit olmasının da kendilerini derinden üzdüğünü belirten Özyiğit, “Yaşanan acıyı paylaşırken, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Bu tür acı olayların bir daha yaşanmamasını sağlayacak adımların atılması en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

İZCAN

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangının, tüm toplumda endişe ve üzüntüye neden olduğunu vurguladı.

İzcan yayımladığı mesajda, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın nedeni ile başka hastanelere tahliye edilen iki hastanın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden hastaların aile ve yakınlarına başsağlığı dileriz” dedi.

Yangın sebebi ile tahliye edilen hastalara acil şifalar dileyen İzcan, “Hepimize büyük geçmiş olsun. Çok büyük bir panik ve üzüntü yaşandı. Temennimiz daha çok kaybın yaşanmamasıdır” dedi.

MDP

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, bugünkü hastane yangını dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büsküvütçü mesajında şöyle dedi:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır dileriz. Hastalarımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmalarını dileriz.”

TÜRK SEN

ürk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğu Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın olayından dolayı üzgün olduklarını kaydederek, halka geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bıçaklı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bu olaydan dolayı hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet ailelerine sabırlar dileriz. Bütün hastalarımıza acil şifalar dileriz.

Türk-Sen olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da halkımızın yanında olacağımızı belirtir, bütün topluma geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

HEMŞİRELER VE EBELER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin olması ve yoğun dumandan etkilenen birçok hastanın çeşitli özel hastanelere sevk edilmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

Birlik başkanı Ali Bolat yaptığı açıklamada, hastaların tahliyesi esnasında yardım eden hemşire, doktor ve tüm hastane personeline teşekkür ederek ”Dumandan etkilenen ve tedavi altına alınan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileriz. Bir daha böyle elim olayın yaşanmamasını temenni eder, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet tüm hastalarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.

ATALAY

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangından dolayı Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Atalay, yayımladığı mesajda, ülkede böyle bir olayın yaşanmasından derin üzüntü duyduğunu da belirtti.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 19:55