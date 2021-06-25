Yasa tasarısının bir an önce yasallaşması için talepte bulundular

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Firuz Fehmi Başkanlığı'ndaki Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği'ni kabul etti.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun’un da hazır bulunduğu kabulde, birliğin yaşadığı sıkıntılar ele alındı, sorunların aşılmasına yönelik alınabilecek tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği'nin yürütmekte olduğu görevlerin önemine dikkati çekerek, sıkıntıların aşılması için işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği Başkanı Firuz Fehmi ise konuşmasında özellikle, Muhasip ve Denetim mesleğinin bir yasası olmadığını ancak uzun yıllardır bir çalışma yaptıklarını ve bugün artık Meclis’te sektörün yasa tasarısının bulunduğunu hatırlatarak, hükümetten taleplerinin bu yasa tasarısının bir an önce yasallaşması ve hayat bulması için ivedilik göstermeleri olduğunu kaydetti.