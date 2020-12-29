Yaşlı Bakımevinde hayatını kaybetti

Gazimağusa'da sakin 63 yaşındaki Ayhan Uygun, kaldığı yaşlı bakımevinde dün akşam rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

KAZA YAPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ GÜRBÜZ DEĞİL GÜNDOĞAN

Akdoğan – Yiğitler anayolunda dün bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, aracı kullanan kişinin kazada yaşamını yitiren Ortaç Gürbüz değil, yaralanan 22 yaşındaki Muhammed Ali Gündoğan olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Akdoğan – Yiğitler anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ES 375 plakalı araç sürücüsünün, kazada yaşamını yitiren Ortaç Gürbüz olduğu belirtilmişti.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde, kaza anında konu aracı kullanan şahsın kazada yaralanan Muhammed Ali Gündoğan (E-22) olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gündoğan tutuklandı, soruşturma devam ediyor.