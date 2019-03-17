YDP'den İskele'de Milli Birlik Şöleni

YDP İskele'de Milli Birlik Şöleni' düzenledi.

Şölende saatlerce süren eğlence düzenlendi.

Şölende konuşan Organizasyon Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz İskele piknik alanının ilk defa böylesi bir kalabalığa ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Bu şölen YDP’nin de düzenlediği ilk büyük açık hava etkinliği oldu. Buraya katılan binlerce insan birlik ve beraberliğimizi herkese gösterdi. Siz bir olun, birlik olun, biz sizi iktidara taşıyacağız... Bundan emin olun" dedi.

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroglu ise yaptığı konuşmada YDP’nin iktidar yürüyüşünü kimse engelleyemeyecek. Bu kervan yola koyulmuştur. Birileri konuşur. Kervan yoluna devam eder" dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada Yeni Zelanda’daki katliama değinerek katılımcıları şehitlerin ruhuna Fatiha okumaya davet etti. Arıklı biz Türklüğümüzü red etsek ve hatta unutsak bile birileri Türklüğümüzü unutmuyor. 1500 sene öncesinin hesabını dahi soruyorlar. Öyleyse kim olduğumuzu bileceğiz. Misyonumuzun farkında olacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın nüfus sayısı konusundaki demecine de değinen Arıklı Akıncı’nın geçmişte Anastasiadis’e 220 bin kişilik sayı verdiğini söyleyerek bu eksik rakamı neye dayanarak vermişti de şimdi 375 binin hesabını soruyor." dedi.

Arıklı konuşmasının son bölümünde üye sayısına da dikkat çekti. Arıklı bana 7500 üyeyi verin. Ben de size Başbakanlığı vereyim." dedi.

Şölen saatlerce süren halay ve horon oyunları ile akşama kadar devam etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 18:23