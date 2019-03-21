YDP Kadın Kolları Heyeti Erenköy'deki Mücahitleri ziyaret etti

YDP Kadın Kolları kalabalık heyetle Erenköy’e giderek orada görev yapan mücahitleri ziyaret etti.

Ziyarette konuşan YDP Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi, Erenköy’ün Kıbrıs Türklerinin Çanakkalesi olduğunu söyleyerek “Bu topraklar için mücadele veren, bu halkın var oluşu ve hürriyeti için can veren kan veren herkese minnet borcumuz vardır. Bu borç sadece bizim değil, nerede yaşarsa yaşasın Kıbrıs’ı bir vatan olarak gören herkesin borcudur” dedi.

Yaptığı açıklamada, MTG ve NEA Salamina arasındaki maça gitmeyen ve “Mütekabiliyet” esasına dikkat çeken Akıncı’yı da kutlayan Çiftçi; “Spor elbette dostluk ve barışın sembolüdür. BM Maçta güvenliği sağlayamayacağını açıklaması üzerine maçın Rum tarafına ait bir sahada yapılması kararı herkes için sürpriz olmuştur. Bu dostluk maçı Rum tarafında bir sahada olacak ise rövanşın Türk tarafında da olması mütekabiliyetin gereğidir. Rum tarafında bir takımımızın maç yapması ve karşılığında rövanşın Türk tarafında yapılmaması siyasette çok farklı anlamlar ifade eder. Bu durum Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun KOP’un altına girmesinden farklı bir anlamı olmaz. Bu sebepten dolayı maça gitmeyen Sayın Cumhurbaşkanını destekliyor ve tebrik ediyoruz” dedi.

Çiftçi ara bölgede yapılacak olan bir maçın dahi güvenliğini sağlayamayacağını söyleyen BM’nin Kıbrıs’ta ne işi olduğunu da sorgulayarak; “BM, Barışı sağlamak için Ada’da olduğunu iddia etmektedir. Bu BM ara bölgede yapılacak olan bir maçon bile güvenliğini sağlayamayacaksa Ada’da ne işi vardır. BM artık bu ülkede işlevini bitirmiştir. Allaha şükür ki güvenliğimizi sağlayan Türk askeri ve Mücahitlerimiz var da rahatız” dedi.

Ziyarette Erenköy’de görev yapan Mücahitlerle resimler çekilindi ve yemekler yendi.