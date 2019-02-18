YDP'nin "Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi" reddedildi

Cumhuriyet Meclisi, YDP Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı’nın sunduğu “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereyi” oy çokluğuyla reddetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, tezkere ile ilgili söz alarak, 3 ay önce hazırlanan öneriyi parti başkanlarına sunduklarını kaydetti. Arıklı, mevcut seçim sisteminin değiştirilmesi konusunun YSK başkanı dahil herkes tarafından yüksek sesle konuşulduğunu, ancak hükümet partilerinin bu yasaya öncelik vermek istemediği düşüncesinde olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Seçim ile ilgili yasaların ancak seçim dönemine doğru ele alındığını ve siyasi partilerin kendi lehine bu yasaları değiştirmeye çalıştığını, böylece son seçim gibi “ucubeler” ortaya çıktığını savunan Arıklı, bu yüzden bu yasa önerisinin seçimden önce yapılmasının önemine işaret etti ve yasa tasarısında ortaya koydukları önerileri anlattı.

Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de bu yasa tasarısında ele alındığını, siyasi partilerin Türkiye’de olduğu gibi gerek duyduğunda ittifak yaparak seçime girmesi gibi konuların olduğunu ifade ederek, bu yasa tasarısının ülkede her hangi bir seçim havası ve beklentisi yokken ele alınmasının ülke menfaatine olduğunu söyledi.

Arıklı, bu çerçevede hükümetten ivediliğe destek istedi.



UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz da, YDP’nin önerisini değerlendirdiklerini ifade ederek, şu anki mevcut yasanın oybirliği ile geçtiğini, YSK dahil bazı kesimlerden eleştiriler olduğunu ancak yasaların hemen yapılıp bozulamayacağını ifade ederek, bundan sonra çıkacak yasanın çok daha iyi tartışılarak ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.

Oğuz, son seçimde yanan oyların çok tartışılması gerektiğini, çünkü seçime katılımın düştüğü dönemde yanan oyların çok önemli yer tuttuğunu, önemli olanın halkın iradesinin demokratik bir şekilde meclise yansıması gerektiğini ifade ederek, buna büyük önem verdiklerini, önemli olanın vatandaşı sandığa çekmek olduğunu vurguladı ve yeni yasanın çok daha iyi tartışılması için süreye ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Oğuz, ivediliğe hayır oyu vereceklerini söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, önerilerin dikkate alınacağını, mevcut yasanın YSK tarafından da ortaya konan görüşlere bakıldığında değiştirilmesi gerektiğini, ancak bunun ivedi olmadığını ifade etti.



Özersay, önerinin komitede olduğunu ve sırasıyla ele alınacağını ifade ederek, yasada değişiklik gerektiği konusunda hem fikir olduklarını ancak ivedi olduğu konusunda hükümet olarak aynı görüşü taşımadıklarını ve yasa önerisine “hayır” oyu vereceklerini kaydetti.

Genel Kurul’da, Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nin ivedilikleri de kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 13:16