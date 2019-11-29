"Yeğeniyle 9 yaşından beridir ilişki yaşamış"

İskele’ye bağlı Bafra köyünde 12 yaşındaki kız çocuğunun 40 yaşındaki öz amcası tarafından tecavüze uğradığının ortaya çıkması toplumda infial yaratmaya devam ediyor.
Bafra 12 yaşındaki kız çocuğunun amcası tarafından tecavüze uğraması olayı ile sarsılmaya devam ediyor.Polisin verdiği son bilgiler kan dondurucu.
38 yaşındaki astsubay F.B. kardeşinin 12 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesi İskele Kaza Mahkemesi'nde tutukluluk talebi ile dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı.
İskele Kaza Mahkemesi, zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verdi.
Mahkemede olaya ilişkin bulguları anlatan Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa, zanlının yeğeniyle 9 yaşından bu yana ilişki yaşadığına dair suça bağlayıcı görüntüler tespit edildiğini aktardı.