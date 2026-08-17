Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), "suçların arttığı ve toplumun kendisini güvende hissetmediği" yönünde kamuoyunda yer alan iddiaların, gerçek suç verileri ve halkın genel algısıyla örtüşmediğini belirterek, Polis Genel Müdürlüğü’ne destek ziyareti gerçekleştirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, EMPOLDER Başkanı Birol Atasü ve beraberindeki heyet, bugün PGM’ye gelişlerinde Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Gökay Karagil tarafından karşılandı.

- Atasü: “Polis kadrosu acilen artırılmalı”

EMPOLDER Başkanı Birol Atasü, kabulde yaptığı konuşmada, Polis Genel Müdürlüğü’nün suç verileri hakkında yaptığı basın açıklamasında belirtildiği üzere, geçmiş yıllara göre suçların aydınlatılma oranının yüzde 99.13 olduğu, bunun dünyada benzeri olmadığı ve Polis Teşkilatı’nın başarılı olmasına rağmen haksız şekilde eleştirildiğini belirtti.

Ülkedeki nüfus ile araç sayısı her yıl artmasına rağmen polisin mevcut kadrosuyla suçlarla mücadele ettiğini ve başarılı olduğunu söyleyen Atasü, Polis Teşkilatı’nın hem personel hem de teknik teçhizat yönünden güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Atasü, polis kadrosunun acilen artırılarak, personel sayısının 4 bin 500’e çıkarılması gerektiğini belirtti.

Polis Teşkilatı’na güvenlerinin tam olduğunu söyleyen Atasü, emekli polislerin sürekli halkın içerisinde olduğunu ve halkın polisin icraatlarından “memnun olduklarını” dile getirdiklerini de ifade ederek, başarılı çalışmalarından dolayı tüm polis mensuplarına teşekkür etti.

- Adalıer: “Polis Teşkilatı ülkedeki en güvenilir kurumların başında”

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ise, Polis Teşkilatı’nın her suçu ayrı olarak titizlikle değerlendirdiğini ve ülke güvenliğinin daha iyi bir noktaya gelmesi için çalıştığını kaydetti.

Kamuoyu araştırmalarından da görüleceği üzere Polis Teşkilatı’nın ülkedeki en güvenilir kurumların başında olduğuna dikkat çeken Adalıer, polisin geçmişte olduğu gibi bugün de halk tarafından takdir edildiğini ifade etti.

Adalıer, KKTC’nin, bölgesindeki en güvenli ülke olduğunun suç verileri üzerinden de görüldüğünü belirtti.

Adalıer, her zaman olduğu gibi emekli polis mensuplarıyla birlik ve beraberlik içerisinde olunacağını da kaydederek, destek ve işbirliklerinden dolayı Emekli Polisler Derneği’ne teşekkür etti.