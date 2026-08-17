Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek Söz Gençte’nin ikinci buluşması, 28 Ağustos Cuma günü Mehmetçik’te yapılacak.

Verilen bilgiye göre, “Kırsalda Genç Olmak” temasıyla Mehmetçik Belediye Gazinosu’nda saat 18.30’da başlayacak etkinlik, bölgedeki tüm gençlerin katılımına açık olacak.

Etkinlikte konuşmacı olarak söz almak isteyen 16-35 yaş arasındaki gençlerin, 21 Ağustos’a kadar başvuru yapması gerekiyor.

İlk buluşması Gazimağusa’da gerçekleştirilen Söz Gençte etkinliği, serbest kürsü formatında düzenleniyor. Gençler, kendilerine verilen süre içerisinde belirledikleri konularda doğrudan söz alarak sorunlarını, beklentilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini dile getirecek.

Karpaz’da yaşayan gençlerin günlük yaşam deneyimleri, eğitim ve istihdam olanakları, ulaşım, sosyal ve kültürel imkanlara erişim, bölgedeki fırsatlar, gelecek beklentileri ve gençlerin bölgeden göç etme eğilimleri gibi farklı başlıklar, gençlerin kendi sözleriyle gündeme taşınacak.