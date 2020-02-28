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Yeni doğan bebekler küvözde ve kucaklarda taşındı

Yeni doğan bebekler küvözde ve kucaklarda taşındı
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Ülkenin en büyük devlet hastanesi sıfatını taşıyan, başkent Lefkoşa’da 1978’den beri hizmet veren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangın sonucunda başka hastaneye sevk edilen iki hasta hayatını kaybetti.

291 hastanın yatılı tedavi gördüğü hastaneden öğle saatleri itibarıyla 86’sının, altı farklı hastaneye taşındığı belirtildi. 

Ülkede büyük üzüntü yaratan yangın, başta hastane personeli olmak üzere çeşitli birimlerin özverili çalışmasıyla kontrol altına alındı. Hastanedeki tüm hastalar başka hastanelere taşındı ancak iki hasta YDÜ Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 

Yangın nedeniyle kriz masası kuruldu, hastanede hareketli saatler yaşandI.

300 hasta başka hastanelere sevk edildi, yeni doğan bebekler küvözde ve kucaklarda taşındı.

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