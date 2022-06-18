YKS'nin ilk oturumu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor.

Lefkoşa ve Türkiye’de 81 ilde düzenlenen sınav saat 10.15'te başladı. TYT adaylarının Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru için 165 dakika süreleri olacak. Adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi.

3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak.

Her sınav merkezinde en az bir olmak üzere YKS'de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylar için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Sınavlarda, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, kendi maskeleriyle sınava geldi.

Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacak.

TYT'ye geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu.