YÖDAK'tan Öğrenci Dostu Ada Projesi’ne destek çağrısı

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, toplumun tüm kesimlerinden Öğrenci Dostu Ada Projesi’ne destek beklediklerini söyledi.

Hasgüler konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, projenin devlet, üniversiteler ve ülkedeki tüm sektörlerin iş birliğini öngören katılımcı bir anlayış üzerine geliştirildiğini kaydetti.

“TÜM PAYDAŞLAR ÖĞRENCİLERE MİSAFİR GÖZÜYLE BAKIP MEMNUN ETMEK İÇİN GAYRET GÖSTERMELİ”

“Öğrenci Dostu Ada” projesinde ortaya konan temel felsefenin idrakinin önemli olduğunun altını çizen Hasgüler, eğer lokomotif sektör olarak yükseköğrenimin ayakta durmasını istiyorsak tüm paydaşların öğrencilere misafir gözüyle bakıp onların memnuniyeti için her türlü gayreti göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası iş birliğinde yürütülen Öğrenci Dostu Ada Projesi, yükseköğretim öğrencilerinin yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları içeriyor.