YÜZÜNÜ KAPATARAK DOLAŞANVE EVLERİN İÇİNE BAKAN A.A TUTUKLANDI

YÜZÜNÜ KAPATARAK DOLAŞANVE EVLERİN İÇİNE BAKAN A.A TUTUKLANDI

Lefkoşa- Kermiya bölgesinde çevre sakinlerini tedirgin edecek şekilde yüzünü kapatarak dolaşan ve evlerin içine bakarak tacizlik suçu işleyen A.A (E-28) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen, çevre sakinlerini tedirgin edecek şekilde yüzünü kapatarakev önünde, girişinde ve etrafında dolaşarak mülke tecavüz eden ve ikametgah penceresinden içeriye bakaraktacizlik suçu işleyen ve tutuklanan A.A. ile ilgili soruşturma devam ediyor

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018, 14:37
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BARBAROS FIRKATEYNİ ZİYARETE AÇILDI
BARBAROS FIRKATEYNİ ZİYARETE AÇILDI
  1. Kıbrıs
﻿