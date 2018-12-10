YYK, "Ülke yayıncılığının yeni bir döneme başlayabilmesi amacıyla" bir dizi karar aldı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), kamu ve özel karasal analog TV yayınlarının sonlandırılması ile sayısal TV (DVBT) yayınlarının bütünlüklü devam etmesi ve bölgesel olarak analog TV yayını yapan üniversitelerin, yerel TV olarak sadece rektörlüklerinin bulunduğu ilçelerde yayınlarını sürdürmesi kararı aldı.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün , YYK’nın 28 Kasım’da gerçekleştirdiği toplantısında, ülke yayıncılığının yeni bir döneme başlayabilmesi amacıyla bir dizi karar aldığını açıkladı.

Üstün, yaptığı yazılı açıklamada, ITU’nun (International Telecommunication Union - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tüm dünyada en geç Haziran 2015’te sayısal yayına geçilmesini istediği “analog yayınların durdurulması” kararının bir neticesi olarak, bu kararın geç de olsa ülkede 2019 yılında gerçekleşecek olmasının, yayıncılığın yeni bir dönemine işaret ettiğine dikkat çekti.

Üstün konu ile ilgili YYK’da alınan kararları şöyle sıraladı:

“Ülkemizde hali hazırda devam eden Kamu ve Özel Karasal Analog TV yayınlarının, 31 Mart 2019 tarihinde tamamıyla sonlandırılmasına ve 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren Karasal TV yayınları için sadece Sayısal TV yayınlarının devam etmesine, bu nedenle Karasal Sayısal yayınlara devam etmek isteyen kuruluşların 01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında 39/97 Sayılı yasaya uygun şekilde Kurul’a Sayısal Karasal TV Lisansı için başvuruda bulunmalarına;

Bölgesel olarak Analog TV yayını yapmakta olan üniversitelerin 31 Mart 2019 tarihi itibariyle Bölgesel TV lisanslarının iptaline ve yayınlarına Yerel TV lisansıyla sadece rektörlüklerinin bulunduğu ilçede devam edecek şekilde düzenlenmesine ayrıca bu değişimde ihtiyaç duyulması durumunda, yayın bandı kanallarının yenilenmesine;

Yeniden iletim yöntemiyle ülkemize yurtdışından sinyal gönderimiyle Analog Karasal TV yayını yapan yabancı kuruluşların, Sayısal TV paketine alınmasına, bu işlem tamamlanıncaya kadar ise yayınlarına şimdiki şekli ile devam etmelerine;

1’inci, 2’nci, ve 3’üncü maddelerde alınan kararlara bağlı olarak hali hazırda Selvili Tepe, Sinan Dağı ve varsa diğer verici istasyonlarında, BRTK ve özel TV kanallarına ait analog verici ve anten sistemlerinin kaldırılmasına; Oy birliğiyle karar verilmiştir.”