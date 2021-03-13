Zaroğlu: “Kurultay sürecinde siyasi ahlaksızlık yapılıyor”

YDP Genel Sekreteri, Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu ,Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu'nun Yeniden Doğuş Partisi’nin içini karıştırmak amaçlı kendi Facebook sayfasından hamle yaptığını ibretle izlemekte olduğunu dile getirdi.

Yazılı açıklama yapan Zaroğlu, şunları kaydetti:

“Sayın Gardiyanoğlu, paylaşımında "yeni yol arkadaşları" diye nitelendirdiği 181 kişinin Yeniden Doğuş Partisi Kurultay tarihi olan 11 Nisan’dan sonra UBP’ye katılacağını ifade etmektedir.

Gardiyanoğlu’na çağrımdır.

O 181 kişi ima ettiği gibi Yeniden Doğuş Partisi Üyesi ise isimlerini açıklasın ki, biz de içimizdeki yeni UBP’lierin kurultayımızda yer almaması için gereğini yapalım ..

Siyasi ahlak da bunu gerektirir.

Ancak niyet siyasi ahlaksızlık yapıp, kendi ilçe Başkanlığı koltuğundan bir başka partinin içişlerine müdahale etmekse bu onurlu davranışı sayın Gardiyanoğlu’ndan beklememek gerektiğinin bilincindeyiz.

Sayın Ersan Saner'i partisinin İlçe Başkanı’nın hükümet ortağının kurultayı öncesinde bu tür bir algı operasyonu yapmaya çalışması konusunu da ayrıca düşünmeye davet ediyorum.

Genel Başkanımız Erhan Arıklı’nın kurultay stratejisini üzerine bina ettiği, "kaybedersem parti bölünür, parti kapanır" şeklindeki korku verme politikasına hizmet ettiği açık olan bu hamlenin arkasında nasıl bir siyasi entrika olduğunu görecek kadar siyasi tecrübeye sahibiz.

Üniversitede hoca olan eski MİT Mensubu, Stratejist Mahir Kaynak, "Bir olayın sonuçları kime yarıyorsa, olayı o yaptırmıştır" derdi.

Sayın Gardiyanoğlu’un bu paylaşımının ardından Sayın Arıklı’nın ailesinin şahsıma karşı saldırıya geçmesi bu paylaşımın kime fayda sağlamayı amaçla yapıldığının en somut delilidir.

Bu paylaşımın Erhan Arıklı ya destek amaçlı yapıldığı çok açık ve net ortadadır.

Gardıyanoğlu’nu böyle bir olaya alet olduğu için, Arıklı ailesini de UBP'nin ilçe başkanının bu yaptıklarına tepki göstermek yerine bu paylaşımdan siyasi avantaj elde etmeye çalıştığı için şiddetle kınıyorum.”