Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı yeniden Erkut Uluçam oldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığına yeniden Erkut Uluçam getirildi.

KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın bugün yapılan 47. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda yönetim kurulu belirlendi.

Uluçam’ın başkan seçildiği genel kurulda yönetim kurulunda asil üyeliğe Sema Şişman, Bora Karadağlı, Arkın Ergüney, Berna Kamçı Altun; yedek üyeliğe ise Hüseyin Varoğlu ile Salahi Nersin getirildi.