“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum 5 sanığın davası 10 Eylül’e ertelendi.

G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) bugün yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda görüşülen davada , sanıklardan birinin sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle hastaneye sevk emri verilerek, duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi.

- Nasıl oldu?

Sanık G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptı. Araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K(E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında Kişisel Verilerin Korunması Yasası'nı ihlal ve rahatsızlık verme suçlamaları da bulunuyor