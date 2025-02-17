İngiliz yönetmen Franz Bohm'un "Rock, Paper, Scissors" adlı kısa filmi, BAFTA Ödülleri'nde kendi kategorisinde en iyi film seçildi.

Film, Şubat 2022'de Ukrayna'da yaşanan gerçek olaylara dayanıyor.

Filmde Kıbrıslı Türk Ezgi Arifoğlu, filmin yönetmen yardımcılığını üstlenerek BAFTA ödüllü bu projede önemli bir rol oynadı.

Uluslararası arenada büyük başarıya imza atan filmde, Ukraynalı oyuncular Serhiy Kalantay, Yuriy Radionov ve Oleksandr Yatsenko da yer aldı.

Ana karakter Ivan, Rus işgalinin ilk günlerinde babası ve yaralıları korumak için savaş alanına giden 18 yaşında bir çocuk olarak karşımıza çıkıyor.