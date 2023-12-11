Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa’daki American Academy Nicosia’da öğrenimine devam eden Özkan Cansu girdiği IGSCE (General Certificate of Secondary Education) sınavlarının tümünden en yüksek notları alarak büyük bir başarıya imza attı.

Aldığı yüksek notlar nedeniyle okul yönetimi kendisini onurlandırmak hem de başarısını tanıtmak amacıyla bir karar alarak “Okulun yüzü” olarak Güney Kıbrıs’ta yer alan tüm büyük alışveriş merkezleri (Mall) ile billboardlara fotoğraflarını astı.

Asılan posterlerde “Özkan Cansu bütün IGSCE sınavlarından en yüksek notları aldı. Kaliteli eğitime bizimle başlayın” yazısı yer aldı.

Digital panolarda yer alan Kıbrıslı Türk Özkan Cansu’nun bu büyük başarısı ailesine de büyük gurur ve sevinç yaşattı. Özkan Cansu’nun ailesi, yakınları ve arkadaşları Lefkoşa’daki Cyprus Mall ile Nicosia Mall’da yer alan posterler ile digital reklamlar önünde fotoğraflar çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.