Kıbrıs Diyalog Forumu'nun organizasyonuyla İsviçre'de düzenlenen iki toplumlu toplantı sona erdi.

Kıbrıs Diyalog Forumu'ndan verilen bilgiye göre, 2-7 Mart tarihleri arasındaki toplantıya Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileriyle eski müzakereciler katıldı. Toplantıda, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Halkın Partisi'nin (HP) yanı sıra Güney Kıbrıs'tan AKEL, DİSİ, DEPA ve Volt temsilcileri yer aldı.

Açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen toplantıda, İsviçre'nin federal modeli, iş birliği ve uzlaşı ilkeleriyle, yetki ikamesi, dayanışma prensibi, uyum ve doğrudan demokrasi konuları işlendi. Toplantı çerçevesinde Fribourg Kantonu'ndaki Gruyère Komününe (Belediyesine) bir ziyaret yapılarak, üçüncü yönetim düzeyi olarak komünlerin rolüne dair bilgiler sunuldu.

Kıbrıs Diyalog Forumu, Kıbrıs'taki her iki toplumdan siyasi, ekonomik ve sosyal paydaşların yer aldığı resmi olmayan bir diyalog alanıdır. Yerel paydaşlar tarafından diyalog için güvenli bir alan ve barış sürecini desteklemek için uzun vadeli bir eşlik mekanizması olarak tasarlandı.